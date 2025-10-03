Ричмонд
Сикорский: Польша не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией

Варшава не хочет ухудшать дипломатические отношения с Москвой, однако Польша примет меры при «новых диверсиях» со стороны России. Об этом в четверг, 2 октября, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

По словам дипломата, что у Варшавы все еще есть возможность приостановить работу последнего из трех функционировавших на территории Польши генконсульств России.

— Мы сначала закрыли консульство в Познани, затем в Кракове. У России есть еще одно консульство в Гданьске. Если подобное повторится, мы закроем и это представительство, — цитирует Сикорского издание Fakt.

Днем ранее премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что единственным преимуществом России перед европейскими странами являются ментальность и сила духа. Он добавил, что Варшава не заинтересована в эскалации конфликта на Украине и противостоянии с Москвой.

10 сентября польские военные применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».

