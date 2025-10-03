В батоне, на стельках и на стеклах очков. Выставка необычных шпаргалок открылась в белорусском университете

На выставке есть и стельки с напечатанными таблицами, и майка с принтом- «шпорой». Даже солнцезащитные очки с выгравированными на линзах подсказками. Была в практике профессора поддельная зачетка с уравнениями и графиками функций вместо записей. А во время пандемии коронавируса подсказки писали на масках.