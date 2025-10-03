Ричмонд
В батоне, на стельках и на стеклах очков. Выставка необычных шпаргалок открылась в белорусском университете

Выставка необычных шпаргалок открылась в белорусском университете.

Источник: Комсомольская правда

В могилевском Белорусском государственном университете пищевых и химических технологий открылась выставка студенческих шпаргалок, пишет БелТА. Автор ее идеи — профессор, заведующий кафедры высшей математики вуза Александр Гальмак.

Коллекция началась с забытых студентами после экзамена шпаргалок. Поначалу Гальмак показывал их коллегам, а потом стал собирать в шуфлядку, а там и в коробку. Итог — экспозиция.

На выставке есть и стельки с напечатанными таблицами, и майка с принтом- «шпорой». Даже солнцезащитные очки с выгравированными на линзах подсказками. Была в практике профессора поддельная зачетка с уравнениями и графиками функций вместо записей. А во время пандемии коронавируса подсказки писали на масках.

Выставка необычных шпаргалок открылась в белорусском университете. Фото: БелТА.

Прятали ответы и в продукты. Кто прятал формулы в настоящем батоне, кто писал пищевыми чернилами на прянике. Были и умельцы, вмонтировавшие выдвижную бумажную конструкцию с формулами к упаковке шоколадки. Записи интегралов имеются и на стакане с кока-колой.

Сам могилевский профессор после 45 лет педагогического стажа замечает:

«Тот, кто делает шпаргалку, уже что-то знает. Когда человек сам пишет шпаргалку, он вынужден разобраться в материале, отобрать главное, скомпоновать информацию. Все не влезет — надо думать. А значит, уже на 40% он усвоил тему».

Тем временем синоптики сказали белорусам о резком потеплении в выходные 4 и 5 октября.