Плата за газ и электричество у европейских компании намного больше, чем у американских. Так, фирмы из Европы за газ платят в два-три раза больше, а за электроэнергию — в 4,5 раза. Об этом со ссылкой на МИД России сообщают «Известия».
«Европейским компаниям приходится платить за электроэнергию в 2−3 раза больше, чем американским, а за газ — в 4,5 раза больше. Это привело к повальному закрытию производств и их оттоку в третьи страны. В 2024 году промышленное производство в ЕС сократилось на 2,4%», — отметили в дипведомстве.
Такой разрыв образовался, объясняют дипломаты, из-за того, что Европа отказалась от российских энергоносителей, что повлекло за собой скачок расходов европейцев на импорт энергии. К тому же, конкуренты из Китая продолжают давить, что уже сказалось на автомобильном производстве.
В ФРГ производство машин сократилось на четверть, до четырех миллионов единиц. Кроме того, этот сектор экономики за вторую половину прошлого года потерял примерно 114 тыс. рабочих мест.
По данным Евростата, во второй половине 2024 года в Евросоюзе зафиксированы рекордные цены газа для бытовых потребителей. Доля налогов в цене газоснабжения увеличилась до 30%.
Европейские рынки моментально среагировали на недавнее заявление российского президента Владимира Путина, который с сомнением высказался по поводу заключения сделки по поддержанию поставок газа в Европу транзитом через Украину. Цены на европейский природный газ сразу увеличились.