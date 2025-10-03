Омичам предлагают выбрать рисунок на 500-рублевую купюру

«Можно выбрать по одному объекту для каждой стороны купюры. В список символов для лицевой стороны банкноты вошли достопримечательности Пятигорска. Для оборотной — памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов Северного Кавказа. Выпуск новой 500-рублевой купюры планируется во второй половине 2026 года», — говорится в сообщении кредитной организации.