Омичам предлагают выбрать рисунок на 500-рублевую купюру

В список вариантов вошли достопримечательности города Пятигорска и объекты культурного наследия разных регионов Северного Кавказа.

Источник: Комсомольская правда

Омичей приглашают принять участие в онлайн-голосовании, в котором определятся символы новой 500-рублевой купюры. С инициативой предложения выступила пресс-служба Отделения Омск Банка России.

«Можно выбрать по одному объекту для каждой стороны купюры. В список символов для лицевой стороны банкноты вошли достопримечательности Пятигорска. Для оборотной — памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов Северного Кавказа. Выпуск новой 500-рублевой купюры планируется во второй половине 2026 года», — говорится в сообщении кредитной организации.

Также ведомство озвучило условия и место голосования: проголосовать разрешается только один раз, а выборы дизайна проходят на официальном сайте Банка России до 15:00 (омское время) 14 октября.