На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Но если изначально планировалось организовать только 3790 платных парковочных мест в центре, то впоследствии их число решили увеличить до 11 870 мест и расширить географию до таких загруженных городских магистралей, как ул. Гагарина, Победы, Мичурина и т. д. Базовый тариф тогда рассчитали на уровне 45 рублей за 1 час. Организацию платных парковок заморозили в 2021 г. по решению того же Дмитрия Азарова. Тогда он занимал пост губернатора Самарской области и заявил, что прежде, чем вводить платные парковки нужно провести работу по развитию транспортной инфраструктуры. После смены руководства региона и города начались некоторые подвижки. Администрация Самары закрепила функции оператора платных парковок за муниципальным казенным учреждением «Центр организации дорожного движения» (МКУ «ЦОДД»), а также скорректировала методику расчета платы. В марте 2025 года было объявлено о планах по запуску пилотного проекта на Волжском проспекте. Но это так и не произошло.