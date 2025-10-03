Ричмонд
На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

В Самаре планируют реализовать проект «Развитие парковочного пространства». Он входит в Стратегию социально-экономического развития города до 2036 года, которая проходится общественные обсуждения.

Источник: volga.news

«Цель проекта — формирование современной, удобной и доступной парковочной инфраструктуры, обеспечивающей рациональное использование уличного пространства, снижение заторов и повышение комфортности городской среды», — пишут авторы стратегии.

Ключевыми мероприятиями проекта станут:

  • разработка комплексного плана строительства парковок с учетом районирования и введения частичного запрета на парковку на основных улицах для увеличения пропускной способности;
  • содействие строительству многоуровневых паркингов в деловых районах города, в том числе с привлечением государственно-частного партнерства;
  • реконструкция дворовых пространств с учетом организации парковок в соответствии с потребностями жителей;
  • развитие платного парковочного пространства в центральной части города на основе динамической тарифной системы оплаты;
  • внедрение «умных» парковочных зон с датчиками занятости и мобильными сервисами;
  • развитие перехватывающих бесплатных парковок у транспортно-пересадочных узлов и узловых станций общественного транспорта;
  • содействие внедрению автоматизированных комплексов фиксации нарушений (парконов, камер).

Общественные обсуждения проекта стратегии развития города продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии.

Стоит отметить, что идею организации платных парковок в Самаре обсуждают еще с 2014 года, когда главой города был Дмитрий Азаров. Тема всплывала и при следующих мэрах: Олеге Фурсове и Елене Лапушкиной.

Но если изначально планировалось организовать только 3790 платных парковочных мест в центре, то впоследствии их число решили увеличить до 11 870 мест и расширить географию до таких загруженных городских магистралей, как ул. Гагарина, Победы, Мичурина и т. д. Базовый тариф тогда рассчитали на уровне 45 рублей за 1 час. Организацию платных парковок заморозили в 2021 г. по решению того же Дмитрия Азарова. Тогда он занимал пост губернатора Самарской области и заявил, что прежде, чем вводить платные парковки нужно провести работу по развитию транспортной инфраструктуры. После смены руководства региона и города начались некоторые подвижки. Администрация Самары закрепила функции оператора платных парковок за муниципальным казенным учреждением «Центр организации дорожного движения» (МКУ «ЦОДД»), а также скорректировала методику расчета платы. В марте 2025 года было объявлено о планах по запуску пилотного проекта на Волжском проспекте. Но это так и не произошло.