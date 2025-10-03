На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

«Цель проекта — формирование современной, удобной и доступной парковочной инфраструктуры, обеспечивающей рациональное использование уличного пространства, снижение заторов и повышение комфортности городской среды», — пишут авторы стратегии.
Ключевыми мероприятиями проекта станут:
- разработка комплексного плана строительства парковок с учетом районирования и введения частичного запрета на парковку на основных улицах для увеличения пропускной способности;
- содействие строительству многоуровневых паркингов в деловых районах города, в том числе с привлечением государственно-частного партнерства;
- реконструкция дворовых пространств с учетом организации парковок в соответствии с потребностями жителей;
- развитие платного парковочного пространства в центральной части города на основе динамической тарифной системы оплаты;
- внедрение «умных» парковочных зон с датчиками занятости и мобильными сервисами;
- развитие перехватывающих бесплатных парковок у транспортно-пересадочных узлов и узловых станций общественного транспорта;
- содействие внедрению автоматизированных комплексов фиксации нарушений (парконов, камер).
Общественные обсуждения проекта стратегии развития города продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии.
Стоит отметить, что идею организации платных парковок в Самаре обсуждают еще с 2014 года, когда главой города был Дмитрий Азаров. Тема всплывала и при следующих мэрах: Олеге Фурсове и Елене Лапушкиной.
Но если изначально планировалось организовать только 3790 платных парковочных мест в центре, то впоследствии их число решили увеличить до 11 870 мест и расширить географию до таких загруженных городских магистралей, как ул. Гагарина, Победы, Мичурина