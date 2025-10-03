В Омске прошла массовая эвакуация населения

«Подобные учения совместно с экстренными службами, силами гражданской обороны у нас проходят регулярно и имеют важное практическое значение. Они позволяют нам в условиях, максимально приближенным к реальным, оценить слаженность работы всех звеньев, и отработать взаимодействие между различными структурами и в конечном счете повысить общий уровень защищенности населения города Омска. В ходе учений отрабатывался целый комплекс задач: информирование населения, развертывание сил и средств гражданской обороны, эвакуация. Сегодня на сборном эвакуационном пункте № 33 участники тренировки продемонстрировали слаженность действий и показали полное взаимодействие органов управления сил и средств гражданской обороны, сотрудников ГУ МЧС России по Омской области, УМВД России по Омской области и Росгвардии», — отметил заместитель мэра Омска Антон Киселев.