В Омске прошла массовая эвакуация населения

В Омске состоялись масштабные учения по гражданской обороне, в ходе которых была отработана экстренная эвакуация жителей. Согласно сюжету учений, в сборный эвакуационный пункт № 33, размещенный в школе № 45, прибыли жители близлежащих домов и работники трех крупных промышленных предприятий. Эвакуация организована с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта.
Как пояснили в департаменте общественной безопасности администрации города Омска, учения включали комплекс задач: информирование населения, развертывание объектов гражданской обороны, организация жизнеобеспечения и координация действий экстренных служб.
«Подобные учения совместно с экстренными службами, силами гражданской обороны у нас проходят регулярно и имеют важное практическое значение. Они позволяют нам в условиях, максимально приближенным к реальным, оценить слаженность работы всех звеньев, и отработать взаимодействие между различными структурами и в конечном счете повысить общий уровень защищенности населения города Омска. В ходе учений отрабатывался целый комплекс задач: информирование населения, развертывание сил и средств гражданской обороны, эвакуация. Сегодня на сборном эвакуационном пункте № 33 участники тренировки продемонстрировали слаженность действий и показали полное взаимодействие органов управления сил и средств гражданской обороны, сотрудников ГУ МЧС России по Омской области, УМВД России по Омской области и Росгвардии», — отметил заместитель мэра Омска Антон Киселев.
В администрации города подчеркнули, что проверка готовности сил гражданской обороны проводится ежегодно. На сегодня в Омске функционируют 78 сборных эвакуационных пунктов, все они полностью готовы к развертыванию в случае реальной угрозы. Поясняется, что такие тренировки позволяют отработать механизмы взаимодействия между ведомствами и своевременно выявить возможные слабые места в системе защиты населения.