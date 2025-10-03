Новый рекорд Приангарья — тыква весом почти 400 кг

На конкурсе «Золотая тыква» в Чунском районе установлен новый рекорд Иркутской области: местная жительница Валентина Агеева вырастила тыкву весом 397 килограммов. Из-за больших размеров её пришлось взвешивать прямо в грузовике, на котором овощ доставили к дому культуры «Победа», пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра Чунского района.
Тыква оказалась настолько огромной, что не смогла пройти в здание ДК. Организаторы выделили для неё отдельную номинацию — «Самая гигантская тыква».
В конкурсе активно участвовали детские сады. Победителями стали воспитанники детсадов, которые вырастили впечатляющие по размеру овощи. Особый интерес вызвала номинация на самую маленькую тыкву: рекордно миниатюрный овощ весом всего 15 граммов.
Неотъемлемой частью праздника стала дегустация блюд из тыквы. Николай Хрычов отметил удивительное разнообразие рецептов и вкус приготовленных угощений.
Глава района подчеркнул, что конкурс с каждым годом привлекает всё больше участников и превращается в яркое осеннее событие, объединяющее жителей. В следующем году ожидается ещё больше желающих побороться за титул обладателя самой большой тыквы Приангарья.