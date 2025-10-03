Ричмонд
Перебои с топливом в Хабаровском крае проверяет прокуратура

Прокуратура Хабаровского края начала проверку из-за перебоев с поставкой топлива в несколько районов региона.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что дефицит горюче-смазочных материалов зафиксирован в Ванинском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах.

По данным надзорного ведомства, Ванинский и Советско-Гаванский районы уже получили первую отгрузку топлива. Вопрос поставки нефтепродуктов в Верхнебуреинский район решается в оперативном порядке.

Прокуратура оценит действия органов власти и компаний, отвечающих за реализацию топлива, а также проанализирует ценообразование на поставляемую продукцию. Особое внимание будет уделено соблюдению законодательства при формировании стоимости бензина.

В случае выявления нарушений прокуроры примут меры реагирования, направленные на восстановление законности и обеспечение бесперебойного снабжения жителей топливом.