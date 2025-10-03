Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Для людей всех возрастов»: шахматный клуб Сергея Карякина открыли в Красноярском крае

На открытии вице-чемпион мира по шахматам, сенатор Сергей Карякин обсудил с шахматистами популяризацию этого вида спорта в регионе.

Источник: Единая Россия - Красноярск

Новый шахматный клуб появился в Красноярске на базе регионального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» и стал продолжением реализации масштабной программы, направленной на развитие массового спорта и интеллектуального досуга.

На открытии гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам, сенатор Сергей Карякин обсудил с шахматистами популяризацию этого вида спорта в регионе, ответил на вопросы гостей и пожелал удачи всем, кто занимается шахматами.

На площадке клуба будут проходить мастер-классы, турниры, показательные матчи. Заниматься здесь смогут все желающие. Одно из важнейших направлений, о котором шла речь на встрече, проект «Шахматы для СВОих», направленный на реабилитацию военнослужащих.

«Открытие клубов по стране — это развитие нашего любимого вида спорта — шахмат. Все считают важным физическое развитие, но не менее важно развитие интеллектуальное. Шахматы этому способствуют. Шахматный клуб открыт абсолютно для людей всех возрастов, можно будет просто поиграть, принять участие в мастер-классах и соревнованиях. Клубная система позволяет выявить молодых талантов, самородков, их мы будем поддерживать персонально. Также есть программа “Шахматы для СВОих”, которая подразумевает адаптацию наших бойцов и их вовлечение в шахматную жизнь. Мы видим большой спрос в этом направлении», — рассказал Сергей Карякин.

В завершении встречи гроссмейстер провел партию с юной воспитанницей красноярской шахматной школы Анжеликой Сазоновой. Девочка начала заниматься шахматами с 5 лет, сейчас ей 11 лет, она занимается в шахматной школе, мечтает занять первое место в большом турнире и съездить на сборы.

«С Сергеем Карякиным я играю уже второй раз, в прошлый раз проиграла. Играть с ним сложновато, это наш второй матч. Зато я получила автограф. Люблю шахматы за то, что они развивают ум», — поделилась эмоциями спортсменка.

Следить за событиями шахматной школы можно на страницах Штаба общественной поддержки в социальных сетях.

Напомним, «Единая Россия» открыла первый «Шахматный клуб Сергея Карякина» в штабе общественной поддержки в Нижнем Новгороде 23 ноября 2023 года. Шахматные клубы и школы открываются во всех регионах страны на площадках штабов общественной поддержки и региональных общественных приемных.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше