Хаотичное бегство: эксперт раскрыл, как ВСУ сдадут Покровск

ВСУ готовят Красноармейск (Покровск) к сдаче, сообщают украинские боевики, которые попадают в российский плен. Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru о ситуации в городе.
Высший офицерский состав сбежал
По данным Матвийчука, сейчас в населенном пункте остается до 8 тысяч солдат украинской армии.
«В Красноармейске находится в пределах 7−8 тысяч единиц живой силы ВСУ. Изначально их было там 45 тысяч, то есть на две трети практически противник полностью обескровлен», — отметил собеседник издания.
Матвийчук добавил, что Киев несколько раз пытался перебросить к Красноармейску резервы, и ему это даже один раз удалось в конце августа — начале сентября, однако на сегодняшний день российские войска полностью контролируют пути снабжения.
«Насколько я знаю, высший офицерский состав давным-давно покинул Красноармейск. Командир взвода, командир роты, реже командир батальона еще присутствуют, но они уже практически не влияют на оборону города в целом, оказывая сопротивление только в отдельных секторах», — сказал военный эксперт.
Находятся в огневом окружении.
При этом подразделения ВСУ в Красноармейске находятся в огневом окружении, отметил Матвийчук.
«У противника нехватка людей, боеприпасов, продовольствия, медикаментов. Группировка истощается, с середины августа находится в оперативном окружении», — сказал Матвийчук.
«И самое страшное для ВСУ в Красноармейске, что существует и огневое окружение… То есть российские войска наносят удары по противнику в течение суток в режиме систематических боевых действий всеми видами поражения: это и военно-космические силы, и беспилотные летательные аппараты, и артиллерия», — отметил военный эксперт.
Бегство ВСУ будет хаотичным.
Матвийчук также рассказал, как ВСУ будут сдавать Красноармейск.
«Классическая сдача — это когда поднимается белый флаг, приходят наши парламентёры и принимают капитуляцию, противник складывает оружие. Неклассическая, то, как будет происходить: побегут по всем направлениям, которые только им доступны», — сказал военный эксперт.
Военный эксперт выразил уверенность, что бегство подразделений ВСУ из Красноармейска будет хаотичным, но по команде.
«Падение Красноармейска — это выход российских войск в направлении Краматорска и Славянска. И, безусловно, это имиджевые потери для киевского режима», — подытожил Матвийчук.