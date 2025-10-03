В Новосибирске на цифровизацию отопления направили полмиллиарда рублей

В Новосибирске с 2022 года активно внедряют цифровой контроль за системой теплоснабжения. Это помогает более тщательно следить за состоянием сетей, быстрее выявлять и устранять дефекты. К слову, цифровизация теплоснабжения обошлась в немалую сумму — на нее потратили полмиллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
Цифровой контроль идет сразу по нескольким направлениям: на центральные тепловые пункты устанавливают приборы учета, в тепловых камерах и на трубопроводах — датчики затопления и повреждений, также применяются «умные» трубы.
Координирует работу систем онлайн-мониторинга диспетчерский центр. Он обрабатывает информацию с оборудования и датчиков, чтобы оперативно реагировать на все внештатные ситуации.