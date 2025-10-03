Пригородная навигация в Хабаровске закроется 1 ноября

Владельцы участков на левом берегу Амура готовятся закрывать дачный сезон. С 1 ноября закрывается пригородная навигация на Амуре, суда могут работать в акватории до 31 октября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пассажиров речного транспорта предупредили о сроках закрытия навигации на внутренних водных путях Амурского бассейна. Последний день, в который теплоходам, лодкам и катерам можно будет выходить в рейсы — 31 октября.
Дачников предупредили о необходимости своевременно вывезти урожай и покинуть свои участки.
Как сообщили в туристическом агентстве, международная пассажирская навигация во всех пунктах пропуска завершится ориентировочно 25 октября.