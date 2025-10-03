Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пригородная навигация в Хабаровске закроется 1 ноября

Хозяев дач на левом берегу Амура предупредили о необходимости вывезти урожай вовремя.

Источник: Хабаровский край сегодня

Владельцы участков на левом берегу Амура готовятся закрывать дачный сезон. С 1 ноября закрывается пригородная навигация на Амуре, суда могут работать в акватории до 31 октября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Пассажиров речного транспорта предупредили о сроках закрытия навигации на внутренних водных путях Амурского бассейна. Последний день, в который теплоходам, лодкам и катерам можно будет выходить в рейсы — 31 октября.

Дачников предупредили о необходимости своевременно вывезти урожай и покинуть свои участки.

Как сообщили в туристическом агентстве, международная пассажирская навигация во всех пунктах пропуска завершится ориентировочно 25 октября.