В Госдуме хотят упростить процедуру предоставления звания «Ветеран труда»

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет присваивать воинские звания россиянам в запасе без прохождения военных сборов. Это коснется тех, кто прослужил от полугода в добровольческих частях. В их числе — и участники СВО, которые сейчас находятся в запасе. Помимо этого, несколько месяцев назад Миронов уже предлагал вернуть федеральное звание «Ветеран труда» без отмены существующих региональных мер поддержки и знаков отличия. Тогда он добавил, что эта награда присваивалась бы на строго конкурсной основе — только самым добросовестным работникам с положительной репутацией.