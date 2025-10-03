В Госдуме хотят упростить процедуру предоставления звания «Ветеран труда»

В России предложили упростить процесс получения звания «Ветеран труда». Так, глава фракции СРЗП Сергей Миронов предложил Минпромторгу сделать получение звания «Ветеран труда» более простым для работников промышленных предприятий. Соответствующее письмо он направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.
«Обращаюсь к Вам, уважаемый Антон Андреевич, с просьбой рассмотреть возможность оптимизации процедуры получения статуса “Ветеран труда” для работников отраслей промышленности, находящихся в ведении Минпромторга России», — следует из текста обращения.
Как пояснил Миронов, цель инициативы — повысить эффективность и упростить саму процедуру получения звания «Ветеран труда» работниками промышленной сферы. Добиться этого, считает он, можно за счет смягчения требований к получению ведомственных наград, дающих право на это звание.
При этом глава СРЗП считает, что нынешняя система несправедливо ограничивает число работников промышленности, которые могли бы получить почетный статус, ставя перед ними излишние преграды.
Лидер партии также отметил, что правила Минпромторга заметно строже, чем в других ведомствах. В подтверждение он сослался на более доступные процедуры в Минтруде, Минпросвещения и Минкультуры.
Поэтому, от имени партии, Миронов призвал руководство Минпромторга рассмотреть вопрос об упрощении процедуры присвоения звания «Ветеран труда» для работников подведомственных министерству предприятий.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет присваивать воинские звания россиянам в запасе без прохождения военных сборов. Это коснется тех, кто прослужил от полугода в добровольческих частях. В их числе — и участники СВО, которые сейчас находятся в запасе. Помимо этого, несколько месяцев назад Миронов уже предлагал вернуть федеральное звание «Ветеран труда» без отмены существующих региональных мер поддержки и знаков отличия. Тогда он добавил, что эта награда присваивалась бы на строго конкурсной основе — только самым добросовестным работникам с положительной репутацией.