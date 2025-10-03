Минюст Беларуси заявил про внедрение удаленного формата нотариальных действий

Министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко заявил Sputnik.by про внедрение удаленного формата работы нотариусов.
«В настоящее время активно внедряется удаленный формат оказания нотариальных действий, внедряются новые технологии», — сказал министр.
В частности, Коваленко рассказал, что Минюст взаимодействует с операторами мобильной связи и банками в вопросе проработки «электронного совершения нотариусами таких нотариальных действий, как исполнительная надпись и электронное движение этих документов». Данная опция затронет как документов от взыскателя к нотариусу, так и от нотариуса к органам принудительного исполнения.
«Процесс будет осуществляться на безбумажной основе через электронные документы с использованием цифровой подписи», — добавил Евгений Коваленко.
