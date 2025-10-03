Ричмонд
Минюст Беларуси заявил про внедрение удаленного формата нотариальных действий

Источник: Комсомольская правда

Министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко заявил Sputnik.by про внедрение удаленного формата работы нотариусов.

«В настоящее время активно внедряется удаленный формат оказания нотариальных действий, внедряются новые технологии», — сказал министр.

В частности, Коваленко рассказал, что Минюст взаимодействует с операторами мобильной связи и банками в вопросе проработки «электронного совершения нотариусами таких нотариальных действий, как исполнительная надпись и электронное движение этих документов». Данная опция затронет как документов от взыскателя к нотариусу, так и от нотариуса к органам принудительного исполнения.

«Процесс будет осуществляться на безбумажной основе через электронные документы с использованием цифровой подписи», — добавил Евгений Коваленко.

