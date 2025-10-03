Бывший духовный наставник Трампа признал себя виновным в педофилии

Бывший пастор и духовный советник президента США Дональда Трампа, Роберт Престон Моррис, основавший крупную евангелистскую церковь, признал свою вину в преступлениях сексуального характера, жертвой которых стала несовершеннолетняя. Соответствующее заявление распространила генеральная прокуратура штата Оклахома.
Согласно официальным данным, Моррис, являющийся основателем мегацеркви в Техасе, заключил сделку со следствием и признал себя виновным по пяти эпизодам, связанным с развратными действиями в отношении ребёнка. Преступления были совершены в восьмидесятых годах прошлого века. В рамках утверждённого судом соглашения подсудимый был приговорён к 10 годам условного срока, первые полгода из которых он проведёт в тюрьме округа Осейдж.
Как следует из материалов обвинения, инцидент, положивший начало многолетнему преследованию, произошел в декабре 1982 года. Тогда 21-летний Моррис, находившийся в Оклахоме с проповеднической миссией, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки в городе Хомини. Эти противоправные действия в отношении той же жертвы продолжались со стороны проповедника на протяжении последующих четырёх лет.
