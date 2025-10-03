Бывший духовный наставник Трампа признал себя виновным в педофилии

Согласно официальным данным, Моррис, являющийся основателем мегацеркви в Техасе, заключил сделку со следствием и признал себя виновным по пяти эпизодам, связанным с развратными действиями в отношении ребёнка. Преступления были совершены в восьмидесятых годах прошлого века. В рамках утверждённого судом соглашения подсудимый был приговорён к 10 годам условного срока, первые полгода из которых он проведёт в тюрьме округа Осейдж.