Временные ограничения движения ввели в трех районах Новосибирска

Движение ограничено в Железнодорожном, Советском и Ленинском районах.

Источник: Комсомольская правда

В связи с проведением ремонтных работ на теплотрассах в нескольких районах Новосибирска вводятся временные ограничения движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

До 9 октября закрыта проезжая часть улицы Спортивной в районе дома № 5. На этот период изменяются маршруты общественного транспорта: автобусы № 39, 43, 57 и маршрутное такси № 18 будут следовать по улицам Забабурова, Холмистая, Танкистов, далее через безымянный проезд на улицу Титова до конечного пункта «Микрорайон “Чистая Слобода”». Автобус № 55 будет следовать по маршруту Забабурова — Холмистая — Танкистов — безымянный проезд — Титова — Порт-Артурская — Спортивная до конечной остановки «Улица Спортивная».

До 10 октября закрыта проезжая часть улицы Инженерной в районе дома № 16. До 14 октября сужается проезжая часть улицы Ленина по нечетной стороне в районе дома № 81.