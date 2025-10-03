Временные ограничения движения ввели в трех районах Новосибирска

До 9 октября закрыта проезжая часть улицы Спортивной в районе дома № 5. На этот период изменяются маршруты общественного транспорта: автобусы № 39, 43, 57 и маршрутное такси № 18 будут следовать по улицам Забабурова, Холмистая, Танкистов, далее через безымянный проезд на улицу Титова до конечного пункта «Микрорайон “Чистая Слобода”». Автобус № 55 будет следовать по маршруту Забабурова — Холмистая — Танкистов — безымянный проезд — Титова — Порт-Артурская — Спортивная до конечной остановки «Улица Спортивная».