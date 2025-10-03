В Новосибирске цифровизуют теплоснабжение

Кроме того, в 2025 году СГК направит свыше 8,3 млрд рублей на модернизацию четырёх новосибирских ТЭЦ и Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве, а по федеральной программе ДПМ на ТЭЦ-3 запланированы инвестиции в размере 3,2 млрд рублей из общих 12 млрд рублей на несколько лет.