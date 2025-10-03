Ричмонд
В Новосибирске цифровизуют теплоснабжение

В Новосибирске внедряется система цифрового контроля за теплоснабжением. Сибирская генерирующая компания с 2022 года ведет работы по цифровизации, общий объем инвестиций в которые с 2021 по 2025 год достигнет 515,5 млн рублей.

Источник: Сиб.фм

Для оперативного управления сетями компания построила и открыла новый диспетчерский центр. Данные с приборов учета в режиме реального времени выводятся на специальные экраны.

«Приоритеты для нас на ближайшее пять лет известны — не снижать объемы перекладки и параллельно участвовать в цифровизации», — цитирует генерального директора АО «СГК-Новосибирск» Дмитрия Перязева «Парламентская газета».

Замгубернатора Новосибирской области Олег Клемешов подчеркнул, что это позволяет существенно уменьшить время на устранение дефектов. Начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков уточнил, что мониторинг позволил сократить время реакции на дефект вдвое.

Параллельно с цифровизацией ведётся и физическое обновление инфраструктуры. В Новосибирске было заменено 232 км старых тепломагистралей, модернизировано 278 центральных тепловых пунктов и 4 насосные станции. К 2025 году планируется снизить долю изношенных трубопроводов до 66,8%.

Кроме того, в 2025 году СГК направит свыше 8,3 млрд рублей на модернизацию четырёх новосибирских ТЭЦ и Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве, а по федеральной программе ДПМ на ТЭЦ-3 запланированы инвестиции в размере 3,2 млрд рублей из общих 12 млрд рублей на несколько лет.