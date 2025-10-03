Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Kyodo: Трамп может посетить Японию 27 октября

Вашингтон и Токио согласовывают визит президента США.

Вашингтон и Токио согласовывают визит президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в столицу Японии, информирует Kyodo.

По данным японского агентства, визит Трампа назначен на 27 октября текущего года. В материале утверждается, что Трамп и японский лидер «подтвердят важность альянса» двух государств.

«Визит американского лидера в Японию станет первым после его после возвращения в Белый дом в январе текущего года. Затем Трамп намерен отправиться в Южную Корею на саммит АТЭС», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в Южной Корее.

По данным CNN, на полях саммита возможна встреча Трампа с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше