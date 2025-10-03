Kyodo: Трамп может посетить Японию 27 октября

Вашингтон и Токио согласовывают визит президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в столицу Японии, информирует Kyodo.
По данным японского агентства, визит Трампа назначен на 27 октября текущего года. В материале утверждается, что Трамп и японский лидер «подтвердят важность альянса» двух государств.
«Визит американского лидера в Японию станет первым после его после возвращения в Белый дом в январе текущего года. Затем Трамп намерен отправиться в Южную Корею на саммит АТЭС», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в Южной Корее.
По данным CNN, на полях саммита возможна встреча Трампа с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.