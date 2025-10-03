Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Статую Трампа и Эпштейна восстановили в Вашингтоне

Бронзовую статую, которая изображает президента США Дональда Трампа и скандального финансиста Джеффри Эпштейна, вновь установили на Капитолийском холме спустя неделю после демонтажа. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в The Washington Post.

Бронзовую статую, которая изображает президента США Дональда Трампа и скандального финансиста Джеффри Эпштейна, вновь установили на Капитолийском холме спустя неделю после демонтажа. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в The Washington Post.

По словам журналистов, рабочие случайно повредили объект во время его демонтажа. Однако скульптуру быстро восстановили и вернули на место.

— Статуя президента Дональда Трампа и Эпштейна, держащихся за руки вернулась на Национальную аллею в четверг днем, — говорится в публикации.

Недавно стало известно, что в ежедневных графиках финансиста Эпштейна фигурируют имена Илона Маска, Питера Тиля и бывшего советника президента США Стива Бэннона.

Недавно в Конгресс США также поступила копия книги за 2003 год, где содержится непристойное поздравление американского президента Дональда Трампа для 50-летнего Джеффри Эпштейна.

Федеральное бюро расследований США, в свою очередь, заявило об обнаружении одного потерянного видеофрагмента из камеры американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше