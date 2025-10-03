Статую Трампа и Эпштейна восстановили в Вашингтоне

Бронзовую статую, которая изображает президента США Дональда Трампа и скандального финансиста Джеффри Эпштейна, вновь установили на Капитолийском холме спустя неделю после демонтажа. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в The Washington Post.
По словам журналистов, рабочие случайно повредили объект во время его демонтажа. Однако скульптуру быстро восстановили и вернули на место.
— Статуя президента Дональда Трампа и Эпштейна, держащихся за руки вернулась на Национальную аллею в четверг днем, — говорится в публикации.
Недавно стало известно, что в ежедневных графиках финансиста Эпштейна фигурируют имена Илона Маска, Питера Тиля и бывшего советника президента США Стива Бэннона.
Недавно в Конгресс США также поступила копия книги за 2003 год, где содержится непристойное поздравление американского президента Дональда Трампа для 50-летнего Джеффри Эпштейна.
Федеральное бюро расследований США, в свою очередь, заявило об обнаружении одного потерянного видеофрагмента из камеры американского финансиста Джеффри Эпштейна.