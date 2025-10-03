Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 3 октября 2025: Почему жители Молдовы ругают позорный клип лидера группы «Rammstein», снятый в Кишиневе; как беглец Цуцу сдался молдавским пограничникам; в Молдове ограничили деятельность ср

Главные новости в Молдове на утро пятницы, 3 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове на утро пятницы, 3 октября 2025:

1. Какая страна, такие и песни: Что думают жители Молдовы о позорном клипе лидера группы «Rammstein» Тилля Линдеманна, снятом в Кишиневе.

2. Не виноваты мы, он сам пришел: Пока провластные СМИ писали о «блестящей операции» по задержанию Цуцу на границе Молдовы с Украиной, выяснилось, что соратник Плахотнюка сдался пограничникам добровольно.

3. Зачистка политического поля: В Молдове ограничили деятельность сразу трех оппозиционных партий — скоро останется одна ПАС.

4. Холодрыга потихоньку уходит, возвращается тепло: Жителей Молдовы ждут +15 градусов, а на выходных и все 20!

5. День учителя в Молдове превратили в явку с повинной: Под угрозой штрафов педагогов запретили поздравлять — министр образования сразу записал всех в преступники.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Теперь не только премьер Венгрии, но и президент Франции Макрон высказываются против членства Украины в ЕС: Если Молдова идет в связке с соседней страной, означает ли это, что не видать обещанного Санду вхождения в Евросоюз.

Перспектив-то реальных, на самом-то деле, не было и раньше, — высказал свою точку зрения по этому вопросу политолог Виктор Жосу (далее…).

Как партии Санду в Бухаресте ставят задачи: Отказ Молдовы от Приднестровья, стереть воспоминания о дешевом газе из России и организовать унирю.

Задача будущего правления, которое очевидно будет правлением PAS, будет состоять в том, чтобы еще сильнее отключиться от пространства Российской Федерации (далее…).

Не носишь в сердце желтый цвет, накликаешь себе ты бед: Жители Молдовы, проголосовавшие против ПАС, сегодня оказались «наймитами Кремля» и обыкновенными «бандитами».

А мода, в том числе, политическая, непременно должна меняться, чтобы мы все не ходили в одинаковых одеждах, по струночке и строем (далее…).

