Топ-5 главных новостей в Молдове 3 октября 2025: Почему жители Молдовы ругают позорный клип лидера группы «Rammstein», снятый в Кишиневе; как беглец Цуцу сдался молдавским пограничникам; в Молдове ограничили деятельность ср

Главные новости в Молдове на утро пятницы, 3 октября 2025:
1. Какая страна, такие и песни: Что думают жители Молдовы о позорном клипе лидера группы «Rammstein» Тилля Линдеманна, снятом в Кишиневе.
2. Не виноваты мы, он сам пришел: Пока провластные СМИ писали о «блестящей операции» по задержанию Цуцу на границе Молдовы с Украиной, выяснилось, что соратник Плахотнюка сдался пограничникам добровольно.
3. Зачистка политического поля: В Молдове ограничили деятельность сразу трех оппозиционных партий — скоро останется одна ПАС.
4. Холодрыга потихоньку уходит, возвращается тепло: Жителей Молдовы ждут +15 градусов, а на выходных и все 20!
5. День учителя в Молдове превратили в явку с повинной: Под угрозой штрафов педагогов запретили поздравлять — министр образования сразу записал всех в преступники.
