Выяснилось, сколько может потерять муж известной киноактрисы в случае измены

29 сентября 2025 года Николь Кидман и Кит Урбан объявили о прекращении брачных отношений после 19-ти лет супружества. Для многочисленных поклонников этот творческий и жизненный союз считался одним из самых прочных в голливудской индустрии.
Новость о разрыве оказалась тем более неожиданной, что еще в мае пара трогательно отмечала годовщину свадьбы, а во время церемонии вручения наград Академии кантри-музыки супруги выглядели совершенно счастливыми, нежно держась за руки. Однако за внешне идеальной картиной скрывалась сложная история преодоления трудностей и взаимной поддержки, составившая фундамент их отношений, пишет Radar Online.
Спустя всего несколько месяцев после бракосочетания в 2006 году Кит Урбан, многие годы боровшийся с алкогольной и наркотической зависимостью, отправился на трехмесячный курс реабилитации. Решающую роль в этом сыграла Николь Кидман, настоявшая на лечении и оказавшая супругу всестороннюю поддержку. Впоследствии Урбан неоднократно публично выражал благодарность жене, утверждая, что именно ее преданность помогла ему победить пагубное пристрастие, и даже посвятил ей балладу «Thank You» как символ признательности за спасение от потенциально ранней кончины. Музыкант признавался, что рядом с Николь пережил подлинное «духовное пробуждение» и ощутил себя заново рожденным.
Особый интерес представляет деталь, связанная с зависимостью Кита, которая теперь может оказаться для него финансово выгодной. Согласно распространенной информации, при заключении брачного контракта супруги включили специальный пункт, предусматривающий, что в случае расторжения брака по причине рецидива наркотической зависимости музыкант не получает никаких выплат. Если же расставание происходит по иным причинам, Кидман обязана перечислить бывшему супругу по шестьсот тысяч долларов за каждый год его трезвости. Общая сумма компенсации в этом случае может превысить десять миллионов долларов. Естественно, Николь испытывает крайнее негодование относительно подобного развития событий.
Николь воспринимает эту договоренность как изначально предназначенную для защиты Кита, однако в конечном счете она защищает его финансовые интересы. Она поддерживала его в борьбе с зависимостью, а теперь наблюдает, как он извлекает из этого материальную выгоду. Это заставляет ее чувствовать себя глубоко преданной, пояснил осведомленный источник.
Впрочем, согласно другим анонимным свидетельствам, у знаменитой актрисы сохраняются шансы сохранить свои сбережения. Хотя истинные причины развода остаются недоступными для широкой публики, в медиапространстве уже циркулируют различные предположения. Согласно одной из версий, напряженность в отношениях возникла на профессиональной почве: Кидман полностью погрузилась в работу после кончины матери, что вызвало недовольство Урбана. Другие издания выдвигают версию о конфликте из-за откровенных сцен с участием Николь в ее новой картине «Хорошая плохая девочка». Наиболее же распространенной гипотезой стала возможная супружеская неверность со стороны Кита Урбана. По информации инсайдеров, музыкант, предположительно, вступил в связь с женщиной из мира кантри-музыки, значительно уступающей Кидман в возрасте. Именно эта предполагаемая измена, по слухам, побудила Николь, изначально стремившуюся сохранить брак, принять окончательное решение о разводе. И именно факт неверности может стать спасением для финансовых интересов Николь.
Оба супруга внесли значительный вклад во все, что было создано за годы совместной жизни. Однако доказанная измена способна кардинально изменить условия ранее достигнутых договоренностей, отмечают осведомленные источники.
При этом необходимо отметить, что Кидман и Урбану еще предстоит процедура раздела совместного имущества, общая стоимость которого оценивается приблизительно в триста двадцать пять миллионов долларов. За годы брака супруги приобрели недвижимость в Беверли-Хиллз, Сиднее, Теннесси и на Манхэттене.
Напомним, что знакомство Николь и Кита состоялось в 2005 году и с первой встречи сопровождалось взаимным интересом. При этом Николь изначально сомневалась, что произвела впечатление на музыканта, а он оценивал свои шансы быть с актрисой как «один на миллион». Спустя несколько месяцев Урбан нашел courage и пригласил звезду на свидание, после чего их отношения начали стремительно развиваться. В 2006 году состоялась свадебная церемония. В 2008 году у пары родилась дочь Сандэй Роуз, а в 2010 году, при помощи суррогатной матери, на свет появилась вторая дочь — Фэйт Маргарет. Их семейный союз казался безупречным, но, к сожалению, даже эта история любви подошла к драматическому финалу.
