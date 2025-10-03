Выяснилось, сколько может потерять муж известной киноактрисы в случае измены

Напомним, что знакомство Николь и Кита состоялось в 2005 году и с первой встречи сопровождалось взаимным интересом. При этом Николь изначально сомневалась, что произвела впечатление на музыканта, а он оценивал свои шансы быть с актрисой как «один на миллион». Спустя несколько месяцев Урбан нашел courage и пригласил звезду на свидание, после чего их отношения начали стремительно развиваться. В 2006 году состоялась свадебная церемония. В 2008 году у пары родилась дочь Сандэй Роуз, а в 2010 году, при помощи суррогатной матери, на свет появилась вторая дочь — Фэйт Маргарет. Их семейный союз казался безупречным, но, к сожалению, даже эта история любви подошла к драматическому финалу.