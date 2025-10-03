В Красноярском крае не нашли следов пропавшей в походе семьи

КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. Поисковики обследовали туристическую тропу и два охотничьих строения при поисках пропавшей в турпоходе семьи в Красноярском крае, следов их пребывания найдено не было, сообщает региональный главк СК.
В четверг в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ позже возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов.
«В результате поисковых мероприятий обследована туристическая тропа, по которой, предположительно, двигались туристы, осмотрены два охотничьих строения и прилегающая таёжная местность. Следов пребывания туристов не обнаружено», — говорится в сообщении.
В поисках в настоящее время принимают участие более 100 человек. Ранее в региональном СК РФ сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. В пятницу ведомство сообщило, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья.