В Красноярском крае не нашли следов пропавшей в походе семьи

В поисках в настоящее время принимают участие более 100 человек. Ранее в региональном СК РФ сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. В пятницу ведомство сообщило, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья.