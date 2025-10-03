В Госдуме хотят упростить присвоение звания «Ветеран труда»

По словам Миронова, в других министерствах процесс значительно проще: статус присваивается быстрее и прозрачнее. В Минпромторге же работники сталкиваются с бюрократическими преградами, которые мешают своевременно отметить их труд. Депутат считает, что упростить выдачу ведомственных значков — значит справедливо признать вклад тысяч людей, десятилетиями работающих на благо страны, передаёт РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что с 1 января 2026 года страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6%. Средняя выплата по старости вырастет почти на две тысячи рублей и составит более 27 тысяч. Власти отметили, что индексация проводится с опережением инфляции, чтобы сохранить покупательную способность пенсионеров.
Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.