В Госдуме хотят упростить присвоение звания «Ветеран труда»

Ранее Life.ru писал, что с 1 января 2026 года страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6%. Средняя выплата по старости вырастет почти на две тысячи рублей и составит более 27 тысяч. Власти отметили, что индексация проводится с опережением инфляции, чтобы сохранить покупательную способность пенсионеров.