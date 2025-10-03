Бородин ко Дню учителя предложил создать в России Маршрут благодарности

«В преддверии общенационального праздника — Дня учителя, хотим предложить вам рассмотреть инициативу — “Маршрут благодарности”, который может стать реальным шагом в укреплении престижа профессии учителя, и направленную на практическое укрепление социального статуса педагога в России. Мы предлагаем создать и законодательно оформить всероссийскую программу “Маршрут благодарности”, — подчеркнул Бородин в обращении, которое есть в распоряжении Life.ru.
По словам главы ФПБК, суть проекта заключается в предоставлении учителям специальных условий при предъявлении удостоверения педагога или социальной карты. Он отметил, что программа имеет и социальное, и культурное значение: это не только финансовая поддержка для педагогов, но и способ повысить престиж профессии, улучшить эмоциональное состояние и мотивировать учителей.
«Учителя зачастую вынуждены приобретать методические материалы и книги за свой счёт. Возможность получить скидку стала бы реальным финансовым подспорьем. Проект “Маршрут благодарности” — это акт общественной признательности, который повысит мотивацию и эмоциональный фон педагогов. Кроме того, предоставление скидок в музеи и театры будет мотивировать педагогов к расширению кругозора, что напрямую скажется и на качестве образовательного процесса», — пояснил инициатор.
Бородин предложил запустить пилотный проект в нескольких регионах, а затем масштабировать его на всю страну. В планах — создание единого информационного портала и мобильного приложения с интерактивной картой всех участников программы.
