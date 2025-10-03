Бородин ко Дню учителя предложил создать в России Маршрут благодарности

По словам главы ФПБК, суть проекта заключается в предоставлении учителям специальных условий при предъявлении удостоверения педагога или социальной карты. Он отметил, что программа имеет и социальное, и культурное значение: это не только финансовая поддержка для педагогов, но и способ повысить престиж профессии, улучшить эмоциональное состояние и мотивировать учителей.