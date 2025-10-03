Эксперт Гончаров: пищевой сублимат может обеспечить питанием солдат на передовой

«Если мы рассматриваем это (пищевой сублимат — прим. ТАСС) как аварийный вариант организации питания в контексте специальных военных задач на СВО, этот продукт поможет военнослужащим, для которых важен именно маленький габарит, маленький вес и еда быстрого приготовления. Его на квадрокоптерах можно доставлять, потому что он легкий. Это с физиологической точки зрения лучше, чем сухое пюре или какой-нибудь “Доширак” или “Сникерс”. На один грамм веса продукта энергетическая ценность и пищевая ценность значительно выше тех аналогов, которые сейчас есть на рынке, и вес в 3−5 раз легче, чем консервная банка», — сказал Гончаров.