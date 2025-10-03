Ричмонд
Без существенных осадков и до +13°С будет сегодня в Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня будет без существенных осадков. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 94% 768 мм рт. ст. +16°
Источник: БЕЛТА

Сегодня будет облачно с прояснениями. В утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный 3−8 м/с.

Температура воздуха днем составит 7−13 градусов выше нуля.