Выплаты для контрактников в Башкирии продлены до конца октября

Глава Башкирии продлил выплаты контрактникам СВО.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил до конца октября 2025 года единовременные выплаты в размере 1 млн рублей для тех, кто заключает контракт на службу в зоне СВО. Соответствующие изменения были внесены в указ о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих.

В начале этого года при заключении контракта в Башкирии можно было получить повышенную выплату — 1,6 млн рублей. С июня её размер снизили до 1 млн рублей, а срок действия несколько раз продлевался.

Для контрактников из Уфы в период с января по июнь республиканская выплата составляла 1,2 млн рублей, а также дополнительно 700 тысяч рублей от муниципалитета. С июня при оформлении контракта в военкоматах и пунктах сбора Уфы республиканская выплата уменьшилась до 600 тысяч рублей.

Во втором полугодии прошлого года в Башкирии при заключении контракта выплачивали 505 тысяч рублей. С начала 2025 года размер выплат увеличили более чем в полтора раза. Муниципальные выплаты в Уфе будут действовать до конца этого года.

