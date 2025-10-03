Овчинский: павильон «Макет Москвы» на ВДНХ отпразднует свое восьмилетие

Ранее в пресс-службе столичного Департамента градостроительной политики рассказали, что на территории ВДНХ прошла ежегодная церемония посвящения в кадеты учащихся Первого Московского кадетского корпуса. В этот день более 320 воспитанников кадетских классов посетили павильон «Макет Москвы». Здесь они получили возможность увидеть столицу с высоты птичьего полета. Сотрудники павильона организовали для ребят увлекательные экскурсии по миниатюрной копии города. Участники мероприятия ознакомились с основными достопримечательностями центра Москвы, узнали о концепции создания макета и изучили его радиально-кольцевую структуру. Также они выяснили, почему российскую столицу часто называют городом на семи холмах.