Овчинский: павильон «Макет Москвы» на ВДНХ отпразднует свое восьмилетие

В предстоящие выходные, 4 и 5 октября, в выставочном павильоне «Макет Москвы», расположенном на Сиреневой аллее ВДНХ, пройдет специальная программа, приуроченная к восьмилетию павильона. В рамках мероприятия гостей ждут светотехнические шоу, экскурсии, посвященные истории создания макета, интерактивные викторины и другие развлечения.
Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, участие в праздничной программе бесплатное, регистрация не нужна.
«“Макет Москвы” — это уникальный проект, который был создан по решению мэра Москвы Сергея Собянина усилиями более 60 специалистов. За восемь лет работы павильон стал одной из главных достопримечательностей ВДНХ, которую посетили свыше 2,8 миллиона человек. В праздничные дни мы подготовили для гостей насыщенную программу, чтобы каждый смог по-новому взглянуть на столицу», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
В павильоне «Макет Москвы» пройдут двухдневные мероприятия. Гости смогут увидеть светотехнические шоу, которые будут транслироваться каждые тридцать минут с 11:00 до 19:30. Тематика шоу разнообразна: от «Мегаполиса Москва» до «Песен о Москве».
Кроме того, посетителей ждут восемь экскурсий, посвященных истории создания макета, его интерактивным функциям и архитектурным особенностям. Экскурсии запланированы с 12:10.
После каждой экскурсии состоятся интерактивные викторины. Участники должны будут ответить на десять вопросов о концепции макета, его технических особенностях и интересных фактах о центре. Победители получат памятные призы.
Павильон «Макет Москвы» открыт для бесплатного посещения ежедневно с 10 до 20 часов, кроме понедельника.
Всю необходимую информацию, расписание шоу и возможность записи на экскурсии можно найти на сайте www.maketmoskvy.ru, в мобильном приложении «Макет Москвы» или по телефонам: +7 (925) 237−37−28; +7 (925) 237−37−29.
Ранее в пресс-службе столичного Департамента градостроительной политики рассказали, что на территории ВДНХ прошла ежегодная церемония посвящения в кадеты учащихся Первого Московского кадетского корпуса. В этот день более 320 воспитанников кадетских классов посетили павильон «Макет Москвы». Здесь они получили возможность увидеть столицу с высоты птичьего полета. Сотрудники павильона организовали для ребят увлекательные экскурсии по миниатюрной копии города. Участники мероприятия ознакомились с основными достопримечательностями центра Москвы, узнали о концепции создания макета и изучили его радиально-кольцевую структуру. Также они выяснили, почему российскую столицу часто называют городом на семи холмах.