Маск назвал Стармера пустоголовым актером

Американский предприниматель Илон Маск назвал британского премьера Кира Стармера пустоголовым актером, которому подсказывают, что нужно говорить.
— Стармер — актер с пустой головой. Другие подсказывают ему слова, которые он должен произнести, — написал Маск в своем блоге в соцсети Х.
До этого отец Илона Маска Эррол заявил, что Кир Стармер уже долгое время получает определенные указания из-за рубежа, которые помогают ему управлять страной. Маск-старший считает, что простым людям станет неприятно, когда они узнают о том, что человек, управляющий страной, — «подпевала» кого-то неизвестного.
Илон Маск известен всему миру своим неоднозначным поведением и нестандартным подходом ко многим вещам. Однажды он решил прийти на первое заседание кабмина главы США в необычной футболке с надписью «Техподдержка». В зале оценили шуточный настрой предпринимателя.
Ранее руководство Tesla в свою очередь предложило новую схему выплаты компенсационной премии своему генеральному директору Илону Маску. Предприниматель может получить один триллион долларов.