Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск назвал Стармера пустоголовым актером

Американский предприниматель Илон Маск назвал британского премьера Кира Стармера пустоголовым актером, которому подсказывают, что нужно говорить.

Американский предприниматель Илон Маск назвал британского премьера Кира Стармера пустоголовым актером, которому подсказывают, что нужно говорить.

— Стармер — актер с пустой головой. Другие подсказывают ему слова, которые он должен произнести, — написал Маск в своем блоге в соцсети Х.

До этого отец Илона Маска Эррол заявил, что Кир Стармер уже долгое время получает определенные указания из-за рубежа, которые помогают ему управлять страной. Маск-старший считает, что простым людям станет неприятно, когда они узнают о том, что человек, управляющий страной, — «подпевала» кого-то неизвестного.

Илон Маск известен всему миру своим неоднозначным поведением и нестандартным подходом ко многим вещам. Однажды он решил прийти на первое заседание кабмина главы США в необычной футболке с надписью «Техподдержка». В зале оценили шуточный настрой предпринимателя.

Ранее руководство Tesla в свою очередь предложило новую схему выплаты компенсационной премии своему генеральному директору Илону Маску. Предприниматель может получить один триллион долларов.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше