До этого отец Илона Маска Эррол заявил, что Кир Стармер уже долгое время получает определенные указания из-за рубежа, которые помогают ему управлять страной. Маск-старший считает, что простым людям станет неприятно, когда они узнают о том, что человек, управляющий страной, — «подпевала» кого-то неизвестного.