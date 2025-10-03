Афродитова червя у моря в Британии приняли за инопланетного паразита

Дальнейшие исследования показали, что это морской Афродитов червь, относящийся к семейству Aphroditidae. Эти черви обитают на дне Атлантического океана и Средиземного моря. Они порой оказываются на берегу после шторма. Морские обитатели способны достигать длины до 20 сантиметров. Так что британский представитель морской фауны ничем особо не выделялся, разве что своим редким появлением на публике.