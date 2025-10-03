Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Афродитова червя у моря в Британии приняли за инопланетного паразита

На пляже в британском графстве Суффолк волны выбросили необычное морское животное с яркими щетинками. Местные СМИ окрестили его «инопланетным червём». Об этом сообщает издание The Sun.

Источник: Life.ru

Пара, прогуливавшаяся по берегу с собакой, заметила это странное создание. Длина находки составила около 15 сантиметров. По словам свидетелей, существо выглядело так, словно пришло с другой планеты.

Дальнейшие исследования показали, что это морской Афродитов червь, относящийся к семейству Aphroditidae. Эти черви обитают на дне Атлантического океана и Средиземного моря. Они порой оказываются на берегу после шторма. Морские обитатели способны достигать длины до 20 сантиметров. Так что британский представитель морской фауны ничем особо не выделялся, разве что своим редким появлением на публике.

Ранее Life.ru сообщал о находке зуба мозазавра в Курской области. Уникальная находка, датируемая примерно 80 миллионами лет, стала первым подтверждением существования мозазавров на территории нынешнего центрального Черноземья.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.