WSJ рассказала, как США поддерживали производство дронов на Украине

Американские власти в течение нескольких лет негласно содействуют развитию производства беспилотников на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По информации СМИ, после неудачного контрнаступления ВСУ в 2023 году советник по нацбезопасности тогдашнего президента США Джо Байдена Джейк Салливан поручил провести анализ разведданных. Проверка показала, что дроны способны существенно усилить украинскую армию.
Как отмечают журналисты, администрация Байдена выделила около 1,5 миллиарда долларов на программы, связанные с производством ракет и беспилотных аппаратов. Часть этих средств направлялась на поставки ключевых деталей, которые Киев самостоятельно выпускать не мог. О планах в этой сфере Байден лично сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время встречи в Вашингтоне осенью прошлого года.
На текущей неделе украинская делегация вновь прибыла в США для обсуждения договоренностей с американскими властями. По сведениям источников, процесс оформления окончательных соглашений может затянуться на несколько месяцев, передает газета.
По данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, оплаченный союзниками в Европе. Так, Вашингтон возобновляет отправку оружия Киеву в рамках нового финансового соглашения.