WSJ рассказала, как США поддерживали производство дронов на Украине

Как отмечают журналисты, администрация Байдена выделила около 1,5 миллиарда долларов на программы, связанные с производством ракет и беспилотных аппаратов. Часть этих средств направлялась на поставки ключевых деталей, которые Киев самостоятельно выпускать не мог. О планах в этой сфере Байден лично сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время встречи в Вашингтоне осенью прошлого года.