Бахчисарай и соседние села останутся без газа на пять дней

«С 07:00 часов 7 октября до 17:00 часов 11 октября отключению подлежат абоненты: города Бахчисарай, сел Ароматное, Маловидное, Викторовка, Долинное, Фурмановка, Новенькое, Мостовое, Железнодорожное, Речное, Дачное, Тургеневка, Белокаменное, станции Сирень», — перечислили на предприятии.
Возобновлять подачу газа планируют с 9 октября. На время проведения работ специалисты рекомендуют перекрыть все краны на газовых приборах.
Ранее сообщалось, что больше 20 улиц Керчи с 7 по 9 октября останутся без газа из-за планового ремонта.