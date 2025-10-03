Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бахчисарай и соседние села останутся без газа на пять дней

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. В Бахчисарае и еще 13 селах временно ограничат подачу газа из-за проведения плановых работ, сообщают «Крымгазсети».

Источник: РИА "Новости"

«С 07:00 часов 7 октября до 17:00 часов 11 октября отключению подлежат абоненты: города Бахчисарай, сел Ароматное, Маловидное, Викторовка, Долинное, Фурмановка, Новенькое, Мостовое, Железнодорожное, Речное, Дачное, Тургеневка, Белокаменное, станции Сирень», — перечислили на предприятии.

Возобновлять подачу газа планируют с 9 октября. На время проведения работ специалисты рекомендуют перекрыть все краны на газовых приборах.

Ранее сообщалось, что больше 20 улиц Керчи с 7 по 9 октября останутся без газа из-за планового ремонта.