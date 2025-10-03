В Красноярске начали высаживать тюльпаны к новому сезону

Сейчас специалисты разделяют луковицы по сортам и накрывают их субстратом из древесных опилок.
«Благодаря трудоемкому процессу и работе специалистов весной нас будут радовать красивые и яркие тюльпаны», — сообщают в мэрии.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В теплицах Управления зеленого строительства Красноярска начали высаживать тюльпаны.
