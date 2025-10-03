Подростковая преступность в Казахстане достигла максимума за последние шесть лет

При этом как раз после 2019 года показатель резко падал: так, если в первой половине предыдущего десятилетия, в 2015—2019 годах, речь шла о более чем 2 тыс. человек за январь-сентябрь, то в 2020—2024 годах не доходило и до 1,5 тыс. С 2022 года число вновь начало увеличиваться, но сильных скачков до сих пор не было.

«За счет чего показатель в основном рос сейчас? Заметный вклад внесли такие статьи как хулиганство, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, грабеж. Из них по хулиганству прирост самый большой — 216 человек в этом году против 94 в январе-сентябре 2024 года», — отмечается в анализе.