В Новосибирской области свыше 300 школ требуют ремонта

Министр образования региона Мария Жафярова объявила, что до конца 2025 года планируется завершить ремонт в 47 школах и детских садах.

Источник: Freepik

В Новосибирской области необходимо отремонтировать 306 школ, сообщает ТАСС.

Каждый год на подготовку более 900 школ к новому учебному году из областного бюджета выделяется свыше 3,5 миллиарда рублей. Эти средства также направляются на поддерживающий ремонт.

Недавно в городе Татарске обрушилась часть здания школы № 5, построенной в 1937 году. Прокуратура начала проверку безопасности всех школ региона. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил особое внимание уделить школам, где идет капитальный ремонт.