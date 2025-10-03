В Новосибирской области свыше 300 школ требуют ремонта

В Новосибирской области необходимо отремонтировать 306 школ, сообщает ТАСС.
Каждый год на подготовку более 900 школ к новому учебному году из областного бюджета выделяется свыше 3,5 миллиарда рублей. Эти средства также направляются на поддерживающий ремонт.
Недавно в городе Татарске обрушилась часть здания школы № 5, построенной в 1937 году. Прокуратура начала проверку безопасности всех школ региона. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил особое внимание уделить школам, где идет капитальный ремонт.