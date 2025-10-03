В Приморье взяли под стражу главу подрядной организации за мошенничество на 23 млн рублей

По версии следствия, топ-менеджер действовал в сговоре с руководителем проекта ООО «Компания РИЗ» и преднамеренно предоставлял недостоверные данные о выполнении работ по госконтрактам, заключенным на аварийно-восстановительный ремонт дорог межмуниципального значения «Сокольчи — Валентин» и «Валентин — Глазковка». Работы якобы проводились с декабря 2022 по декабрь 2023 года на территории Лазовского округа Приморья. Ущерб, нанесенный бюджету, оценивается более чем в 23 млн рублей.