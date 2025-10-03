Родители в Индии засыпали камнями трехдневного младенца ради денег

В индийском штате Мадхья-Прадеш семейная пара заживо похоронила своего трехдневного ребенка — под камнями младенцу удалось выжить. Об этом пишет The Times of India.
Сообщается, что родители попытались избавиться от новорожденного сына, ставшего четвертым в семье. По данным источника, младенца привезли в лес на мотоцикле, спрятали под кучей камней и оставили умирать. Однако местные жители случайно услышали плач, разобрали импровизированное захоронение и спасли ребенка, после чего его срочно доставили в больницу.
Правоохранители задержали родителей — 38-летнего Баблу Дандолию и его 28-летнюю супругу Раджкумари. Следствие считает, что на этот шаг они решились из-за местного закона, запрещающего государственным служащим иметь более двух детей. Отец работает в образовательном учреждении и опасался лишиться работы из-за появления четвертого ребенка. Ранее семье уже удавалось скрыть факт рождения третьего ребенка, отмечает издание.
