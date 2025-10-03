Родители в Индии засыпали камнями трехдневного младенца ради денег

Сообщается, что родители попытались избавиться от новорожденного сына, ставшего четвертым в семье. По данным источника, младенца привезли в лес на мотоцикле, спрятали под кучей камней и оставили умирать. Однако местные жители случайно услышали плач, разобрали импровизированное захоронение и спасли ребенка, после чего его срочно доставили в больницу.