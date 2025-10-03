Ричмонд
«Вашингтон» с Овечкиным в предсезонном матче проиграл «Бостону»

Игра состоялась 2 октября и завершилась со счетом 1:3.

ХК «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в предсезонном матче НХЛ с «Бостоном».

Игра состоялась 2 октября и завершилась со счетом 1:3.

Этот матч для «Вашингтона» стал первым с участием нападающего и капитана Александра Овечкина. Россиянин вернулся в игру после травмы и провел на льду 21 минуту, отметившись силовыми приемами и одним броском по воротам соперника.

9 октября состоится первый матч «Вашингтона» против «Бостона» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее мать российского хоккеиста Татьяна Овечкина призвала не переживать за сына, получившего травму.

Овечкин досрочно покинул первую тренировку перед стартом нового сезона 18 сентября из-за полученной травмы. Главный тренер команды Спенсер Карбери утверждал, что травма не представляет серьезной опасности.