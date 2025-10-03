Казахстан тотально уступает Узбекитану в развитии футбола

Инвестиции в казахстанский футбол сейчас особенно актуальны. Текущая футбольная инфраструктура и тренерский состав не соответствуют современным потребностям. По данным Министерства туризма и спорта РК, численность граждан, систематически занимающихся футболом, превышает 1 млн человек. Их подготовкой занимаются около 7,3 тыс. тренеров. То есть на одного тренера приходится почти 137 учеников, что значительно не дотягивает до международных стандартов. В большинстве видов спорта, включая футбол, на одного тренера должно приходиться не более 20 учеников, а лучше ещё меньше. Чем больше спортсменов вынужден тренировать один человек, тем ниже качество обучения, так что недостаточный тренерский состав — серьёзная проблема. Кроме того, по данным за 2022 год, 90% казахстанских тренеров имеют категорию D, которая считается одной из самых низких.