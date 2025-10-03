Казахстан тотально уступает Узбекитану в развитии футбола

Исторически футбол в стране не достигал желаемых высот, и основной причиной этого является недостаточное финансирование и отсутствие частных инвестиций — на это указывалось во всех предыдущих стратегиях развития футбола в РК. Мы уже писали, что футбол в Казахстане на 90% финансируется за счёт госбюджета и это негативно отражается на секторе.
Таким образом, именно отсутствие частного финансирования стало первопричиной сложившихся проблем и слабого развития футбола. Ниже в инфографике можно рассмотреть последствия отсутствия частных инвестиций в РК (эти проблемы также были зафиксированы в предыдущей стратегии развития футбола).
Футбол сегодня — это не только эмоции на трибунах. Это масштабный бизнес, который привлекает миллиарды инвестиций по всему миру. Футбол объединяет спорт, шоу и технологии, превращаясь в индустрию, где работают маркетинг, медиа и большие деньги. Клубы становятся брендами, игроки — капиталом, а инфраструктура и академии — долгосрочными инвестициями.
Так, к примеру, за последнее десятилетие глобальные инвестиции в профессиональный футбол значительно выросли, что изменило структуру владения клубами и финансирования лиг по всему миру: с 2016 года только фонды прямых инвестиций вложили в европейский футбол более 10 млрд евро. Европейские футбольные клубы, которые когда-то считались трофейными активами для владельцев-миллиардеров, всё чаще рассматриваются финансовыми спонсорами как объекты институциональных инвестиций.
Глобальный рынок футбола стабильно растёт. Согласно исследовательскому отчёту «Обзор мирового футбольного рынка, 2030», объём мирового футбольного рынка в период с 2025 по 2030 год будет увеличиваться в среднем на 4,3% ежегодно.
Что касается развитых сегментов, европейский футбольный рынок вырос на 8% в сезоне 2023/2024, достигнув рекордных 38 млрд евро. При этом вклад «Большой пятёрки» лиг впервые превысил 20 млрд евро (или 54%). По оценкам исследователей, в сезонах 2024/2025 и 2025/2026 рынок увеличится до 39,3 млрд и 43,1 млрд евро соответственно.
Рост выручки клубов английской Премьер-лиги был обусловлен увеличением коммерческих поступлений. Впервые они превысили 2 млрд фунтов стерлингов (в сезоне 2023/2024), в основном благодаря новым и расширенным коммерческим проектам, связанным с реконструкцией стадионов и прилегающей недвижимости.
Таким образом, именно инвестиции становятся основной причиной увеличения доходов в футболе, что подтверждают и конкретные примеры.
Так, несколько клубов назвали вложения в инфраструктуру ключевым фактором роста выручки. Например, «Ливерпуль» (715 млн евро) и «Олимпик Лион» (264 млн евро) выиграли от таких проектов: более высокая посещаемость и дополнительные мероприятия увеличили доходы от матчей и коммерческую выручку. Масштабная реконструкция стадиона «Бернабеу» привела к удвоению доходов «Реала» от проведения матчей (на 126 млн евро) и способствовала росту коммерческих поступлений (на 19%, или на 78 млн евро). В испанской лиге (LaLiga) инвестиции в инфраструктуру обеспечили увеличение выручки на 28%, или на 149 млн евро.
Сегодня наблюдается тенденция модернизации объектов и внедрения новых технологий. К примеру, инвестиции только в искусственный интеллект и аналитику данных для тактического анализа футбола выросли более чем на 50% с 2020 по 2023 год.
Инвестиции в казахстанский футбол сейчас особенно актуальны. Текущая футбольная инфраструктура и тренерский состав не соответствуют современным потребностям. По данным Министерства туризма и спорта РК, численность граждан, систематически занимающихся футболом, превышает 1 млн человек. Их подготовкой занимаются около 7,3 тыс. тренеров. То есть на одного тренера приходится почти 137 учеников, что значительно не дотягивает до международных стандартов. В большинстве видов спорта, включая футбол, на одного тренера должно приходиться не более 20 учеников, а лучше ещё меньше. Чем больше спортсменов вынужден тренировать один человек, тем ниже качество обучения, так что недостаточный тренерский состав — серьёзная проблема. Кроме того, по данным за 2022 год, 90% казахстанских тренеров имеют категорию D, которая считается одной из самых низких.
Что касается детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), там обучаются более 40 тыс. детей, с которыми работают около 1,3 тыс. тренеров — в среднем 31 юный спортсмен на одного наставника. При этом сложно сказать, обладают ли все эти тренеры необходимой квалификацией.
Таким образом, проблемы нехватки кадров и их низкой квалификации в футболе очевидны.
Поговорим об инфраструктуре. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 280 стадионов, лишь 2 из которых соответствуют стандартам УЕФА, а также 148 футбольных манежей и около 7 тыс. школьных и спортивных площадок. Несмотря на наличие, на первый взгляд, довольно обширной инфраструктуры, доля объектов, доступных для проведения футбольных соревнований и фестивалей, составляет не более 3% (по данным за 2022 год), если учитывать факторы безопасности, качества покрытия и доступности объектов.
Если сравнить, к примеру, с соседним Узбекистаном, разница существенная. Так, в Казахстане, как мы уже упоминали, насчитывается около 280 стадионов, а в Узбекистане — 421 футбольный стадион (по данным на конец 2023 года).
Кроме того, в РК только 18 стадионов обладают вместимостью от 7 тыс. зрителей, тогда как в РУ — 31. Если рассматривать крупные арены вместимостью от 20 тыс. зрителей, то в Казахстане их всего 3, а в Узбекистане — 7.
Стоит отметить и возраст стадионов. Практически все крупные арены РК были построены ещё в советское время — в 20−70-х годах XX века. В независимом Казахстане появились лишь два стадиона — «Астана Арена» (2009 год, вместимость — 30,2 тыс. зрителей) и «Туркестан Арена» (2020 год, вместимость — 7 тыс. зрителей). Речь идёт о профессиональных крупных стадионах. То есть новые арены суммарно обеспечили всего 37 тыс. мест.
Теперь сравним с Узбекистаном. С 2000 года там построили минимум 9 новых стадионов (по большинству объектов нет точных данных о годе ввода в эксплуатацию). Совокупная вместимость этих новых арен превышает 174 тыс. мест.
По сути, развитие спортивной инфраструктуры напрямую отражает уровень футбола в стране. И разница между РК и РУ колоссальна. Казахстан, чей ВВП более чем в 2,5 раза превышает ВВП Узбекистана, тотально проигрывает в развитии футбола. Это также подтверждается рейтингом ФИФА, где Узбекистан занимает 54-е место, а Казахстан — 118-е, как и пять лет назад, что свидетельствует о стагнации.
Важность развития футбольной инфраструктуры и привлечения в неё частных инвестиций отмечают и в Казахстанской федерации футбола (КФФ). Так, президент КФФ Марат Омаров подчеркнул, что приоритетом в сфере инвестиций в футбол является именно инфраструктура: «В странах, входящих в UEFA, действует рекомендуемый показатель: на каждые 10 000 человек должно приходиться одно полноразмерное футбольное поле. В Англии этот показатель ещё выше — одно поле на 1 500 человек. У нас в Казахстане — одно на 28 000 человек. И то зачастую только на полсезона из-за климатических и технических ограничений».
По словам Омарова, это не просто дефицит, это системное ограничение, которое влияет на всё — от массовости до уровня национальной сборной. Именно поэтому развитие инфраструктуры — не один из пунктов, а центральная задача.
При этом уже в текущем году прослеживаются положительные сдвиги в рамках решения важных проблем, связанных с инфраструктурой и не только. КФФ акцентирует внимание на развитии инфраструктуры: работа ведётся не только в крупных городах, но и в сельских населённых пунктах. Основные задачи — устранение инфраструктурного дефицита, увеличение количества футбольных полей, а также создание полноценной технической и материальной базы для развития спорта в стране.
По данным КФФ, уже сейчас в Казахстане параллельно реализуются несколько проектов по улучшению условий.
В частности, завершается строительство 9 полноразмерных полей по проекту «Алаң» в рамках программы UEFA HatTrick, а также запускается новая модель под брендом KFF Arena. Стоит отметить, что КФФ повысила эффективность реализации проекта «Алаң». Если в 2024-м было построено 7 полей, то в текущем году — уже 9 при том же объёме финансирования, причём с более прозрачными процедурами и обязательным обеспечением доступа.
Помимо этого, идёт активная реализация проекта FIFA Arena. Напомним: Казахстан одним из первых подписал соглашение с FIFA о реализации этого международного проекта, направленного на развитие детско-юношеского футбола и создание равного доступа детей к современной спортивной инфраструктуре. В рамках инициативы в РК планируется построить 100 полей для футзала на базе общеобразовательных школ — крупнейший показатель среди всех стран-участниц. Первые площадки появятся уже в текущем году в Хромтау и Кокшетау, а завершение программы намечено на 2027 год. То есть менее чем за два года будет введена в эксплуатацию сотня полей по всей стране, что является отличным результатом.
Отдельно отметим реализацию программы KFF Arena, на основе которой выстраивается инвестиционно-устойчивая франшиза спортивной инфраструктуры, где каждая арена — это:
готовый архитектурный и финансовый проект; партнёрство с частным бизнесом; возврат инвестиций через аренду, секции, маркетинг; единая IT-система и фирменное оформление.
В текущем году также были заключены новые контракты со спонсорами. КФФ подписала стратегическое соглашение с Alatau City Bank, который с 2025 года становится генеральным спонсором федерации, титульным партнёром казахстанской Премьер-лиги, а также официальным спонсором национальных сборных по футболу и футзалу. Это знаковое событие в сфере привлечения частного финансирования в казахстанский футбол. Партнёрство охватывает ключевые направления — финансирование профессиональных соревнований, поддержку сборных команд, развитие детско-юношеского футбола, а также участие в социальных и образовательных инициативах.
Отметим также, что в июне текущего года в городе Талгаре состоялась официальная церемония запуска строительства KFF Academy by Almaty International Airport — современной футбольной академии, соответствующей международным стандартам FIFA. Проект реализуется по инициативе КФФ при поддержке Международного аэропорта Алматы и финансируется исключительно за счёт собственных средств аэропорта.
Все вышеперечисленные примеры наглядно показывают вектор перемен в развитии футбола в РК: это активные меры по улучшению инфраструктуры за счёт привлечения частных инвестиций. Именно этот тренд был заложен в новую стратегию развития футбола.
Совсем недавно было объявлено о разработке новой Стратегии развития футбола на 2025−2030 годы. Документ направлен на решение трёх ключевых задач — качественного обновления спортивной инфраструктуры, развития массового и детско-юношеского футбола, а также перехода футбольных клубов к модели частного финансирования.