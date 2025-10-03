Омичам предлагают массово жаловаться в следственные органы на грязный воздух

«Уважаемые, Омичи! Прошу вас присоединится к решению проблемы с загрязнение воздуха в нашем городе! Нужно оформить обращение-жалобу в чате СК России в Телеграмм. Образец у меня есть, нужно только свои данные вписать. Далее вас перенаправят в СК Омской области, после чего с вами свяжется сотрудник СК и назначит встречу. Встреча нужна для подтверждения личности, что вы не бот! Это необходимое условие. Я сегодня общалась по этому поводу по телефону, 08.10. еду. Нужно стучатся во все двери!», — говорится в сообщении паблика.