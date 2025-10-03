Омичам предлагают массово жаловаться в следственные органы на грязный воздух

С инициативой попытаться решить проблему еженощной вони от так и неназванных властями омских предприятий, выступил паблик «ДЫШИ! Омск» социальной сети «Вконтакте». Омичам предлагается писать жалобу в телеграм-канал «СК России».
«Уважаемые, Омичи! Прошу вас присоединится к решению проблемы с загрязнение воздуха в нашем городе! Нужно оформить обращение-жалобу в чате СК России в Телеграмм. Образец у меня есть, нужно только свои данные вписать. Далее вас перенаправят в СК Омской области, после чего с вами свяжется сотрудник СК и назначит встречу. Встреча нужна для подтверждения личности, что вы не бот! Это необходимое условие. Я сегодня общалась по этому поводу по телефону, 08.10. еду. Нужно стучатся во все двери!», — говорится в сообщении паблика.
Также в посте приводится готовое заявление, в котором омичам, желающим поддержать инициативу, необходимо только вписать свои данные — ФИО и адрес проживания. Отметим, что инициатива вызвала живой отклик у жителей региона: многие отписались, что отправили заявление и тоже приглашены на встречу со следователем СУ СК России по Омской области.