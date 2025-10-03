Опубликованы выдержки из архивного интервью Бушкова

«Если и гений должен быть немного сумасшедшим, то совсем чуть-чуть. Да кто у нас от “белой горячки” не страдал? Один раз можно. А вот постоянно, как Высоцкий — нет. Сильный человек на наркотики не подсядет и не сопьется. Что касается тунеядства… Я после школы работал там, где не надо 8 часов сидеть в конторе или у станка стоять, — и разносчиком телеграмм, и грузчиком. Чтобы у меня всегда был максимум свободы и денег».