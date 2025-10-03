Опубликованы выдержки из архивного интервью Бушкова

В Красноярске 4 октября простятся с известным российским писателем Александром Бушковым — его похоронят на кладбище Бадалык. Он умер 29 сентября 2025 года из-за осложнений после пневмонии. В последние годы писатель-фантаст жил затворником и отказывал журналистам в интервью. Однако в 2006 году писатель согласился пообщаться с корреспондентом «АиФ на Енисее». В редакцию он приехал сам, в простеньком свитере, вязаной шапке и с пачкой дешевых сигарет.
Это интервью, как и все, что он делал, было максимально смелым. Krsk.aif.ru публикует выдержки из него.
Об образовании.
Александр Александрович родился в провинциальном городе Красноярского края — Минусинске — 5 апреля 1956 года. Его семья жила небогато, поэтому после школы Бушков не пошел за высшим образованием, а стал разносить телеграммы. Тем не менее в своих книгах писатель нередко поднимал исторические темы, в которых разоблачал Сталина и выдвигал собственную версию убийства Распутина. На вопрос журналиста «АиФ на Енисее», откуда у писателя такие познания и обращается ли он к экспертам, Бушков отвечал:
«Зачем? Надо взять сто книг, прочитать — оттуда такие вещи выплывают. Вот гражданская война в Австрии 1918 года совершенно забыта. А у меня есть книжка тиражом в тысячу экземпляров 1920 года издания. Пять тысяч рублей за нее отдал. Какой бы эксперт мне это рассказал?».
Как вспоминали близкие, читал Бушков всегда и везде, а книг было так много, что в загородном доме пришлось достраивать для них второй этаж.
О популярности русских книг за границей.
На вопрос о том, читают ли его книги за рубежом, Александр Бушков говорил:
«Да не знают меня за границей. Разве что русские. Последняя российская книга, которую знал весь мир — “Тихий Дон” Шолохова. У нас есть такая “сказочка”: известный во всем мире писатель Астафьев. Надо формулировать по-другому: печатавшийся во многих странах писатель Астафьев. Там — тысяча, там — две. Горсточка прочитала, горсточка похлопала. Известны во всем мире Агата Кристи, Стивен Кинг… Мне предлагали печататься за границей. Немцы приносили контракт, обещали издавать в 18-ти странах. Спросил про гонорары: оказалось: им прибыль, нам — гамбургеры. Послал их куда подальше. Есть у нас кучка писателей, которые печатаются за рубежом, вот и приучили».
О том, как пить «по графику».
Александр Бушков неоднократно в своих интервью говорил, что он выпивает. Только вот делает это по расписанию.
«Проработал два месяца, написал книгу, взял ведро и выпил. Всё. Пить надо два дня. Один пить, другой — похмеляться. Я так живу уже 20 лет».
О гении и «белой горячке».
У Александра Бушкова была непростая, но интересная судьба. В школе учился на двойки, лежал в психиатрической больнице с «белой горячкой» (острое психическое расстройство, которое развивается у людей с хронической алкогольной зависимостью), в советское время его чуть не отдали под суд за тунеядство. Обо всем этом писатель-фантаст говорит так:
«Если и гений должен быть немного сумасшедшим, то совсем чуть-чуть. Да кто у нас от “белой горячки” не страдал? Один раз можно. А вот постоянно, как Высоцкий — нет. Сильный человек на наркотики не подсядет и не сопьется. Что касается тунеядства… Я после школы работал там, где не надо 8 часов сидеть в конторе или у станка стоять, — и разносчиком телеграмм, и грузчиком. Чтобы у меня всегда был максимум свободы и денег».
О гонорарах.
Совокупный тираж книг Александра Бушкова — 17 млн экземпляров. Несмотря на популярность его произведений, писатель вел обычную жизнь. Он выбирал простую одежду, дешевые сигареты. О том, куда уходят писательские гонорары, фантаст отвечал так:
«Дом строил четыре года — а это такая прорва. Особо не размахивался, два этажа, шесть комнат. Мне бы книги и всех животных уместить. Все-таки у меня пять морских свинок, черепаха, две кавказские овчарки. Мой заработок высок по сравнению с бюджетниками. Хорошо жить можно, но приличную сумму скопить, как делают западные писатели, — не удастся никогда. А по заграницам ездить — не барское дело. Есть хороший отдых: садишься на большой айсберг, палатку ставишь, рацию в руки — и плыви сколько тебе хочется. Обязательно попробую».
О провалившихся книгах.
Совокупный тираж книг Александра Бушкова — 17 млн экземпляров. Тем не менее были и те произведения, которые провалились.
«Очень провалилась “Волчья стая”. О том, как построили туристический концлагерь для “новых русских”, а охрана взбунтовалась и начала собственную игру. Книга действительно жуткая. Читатель испытывал натуральный ужас и омерзение. В Америке бы это прошло. Они сытые и спокойные. Знают: только нажми кнопку, полиция подскачет. Им нравится себя пугать. У нас в жизни и без того столько ужастиков, что читать про них народ уже не хочет. Сейчас, правда, и по “стае” фильм снимают».
Об экранизации произведений.
Александр Бушков говорил, что 25 лет никому не удавалось снять кино по его произведениям. В 2006 году наконец экранизировали «Охоту на пиранью» — фильм вышел с тем же названием, что и книга. Главные роли в нем сыграли Владимир Машков и Евгений Миронов. На вопрос, доволен ли Александр Бушков фильмом, писатель ответил:
«Нормально. Машков всё “вытащит”».
Сценарий писателю не показывали.
«Я в такие дела не лезу. Сразу сказал: “Ребята, вы делайте, что хотите”. Готовый фильм долго не видел. Приехал на премьеру жутко простывшим. Пришел, увидел Машкова с Мироновым, спросил: “Детки, узнаете батьку?” И поехал дальше болеть», — вспоминал Бушков.
Также по мотивам книги Бушкова «Бешеная» сняли сериал, где главную роль сыграла известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак. Бушков выбор режиссера одобрил.
«Так эта роль под Ксюшку и написана. Я к ней замечательно отношусь. Лично не знаком, но масса общих знакомых. Это очень хорошая девка, добрая, душевная, друзьям помогает».
