Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, за счет каких средств «Большая семерка» кредитовала Украину: счет идет на десятки миллиардов долларов

РИАН: Страны G7 кредитовали Украину за счет замороженных активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году Украина получила от стран «Большой семерки» за счет доходов от замороженных российских активов на 25,5 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные украинского минфина и ЕК сообщает РИА Новости.

Прошлом году, уточняет агентство, государства G7 одобрили выдачу режиму Владимира Зеленского кредита почти на 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных активов России. А по состоянию на 1 октября Киев уже получил по аналогичной схеме 26,5 миллиарда долларов.

Первыми в конце 2024 года деньги Украине перечислили Штаты. Сумма платежа составила один миллиард долларов, но больше о поступлениях от США не сообщалось.

А уже в этом году передавать деньги Киеву стали в Старом Свете. Здесь в лидерах ЕС. От него режим Зеленского получил 15,8 млрд долларов. Чуть больше трех миллиардов перевели Канада и Япония. Британия же ограничилась ровно тремя миллиардами.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Евросоюза 4 миллиарда евро, обеспеченных доходами от замороженных активов России. Об этом сообщает Еврокомиссия. Из этой суммы 2 миллиарда евро будут направлены на производство беспилотных летательных аппаратов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намерение Европейского Союза использовать суверенные российские активы для помощи Украине являются преступным шагом с предсказуемыми последствиями.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше