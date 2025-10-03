В 2025 году Украина получила от стран «Большой семерки» за счет доходов от замороженных российских активов на 25,5 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные украинского минфина и ЕК сообщает РИА Новости.
Прошлом году, уточняет агентство, государства G7 одобрили выдачу режиму Владимира Зеленского кредита почти на 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных активов России. А по состоянию на 1 октября Киев уже получил по аналогичной схеме 26,5 миллиарда долларов.
Первыми в конце 2024 года деньги Украине перечислили Штаты. Сумма платежа составила один миллиард долларов, но больше о поступлениях от США не сообщалось.
А уже в этом году передавать деньги Киеву стали в Старом Свете. Здесь в лидерах ЕС. От него режим Зеленского получил 15,8 млрд долларов. Чуть больше трех миллиардов перевели Канада и Япония. Британия же ограничилась ровно тремя миллиардами.
Ранее сообщалось, что Украина получила от Евросоюза 4 миллиарда евро, обеспеченных доходами от замороженных активов России. Об этом сообщает Еврокомиссия. Из этой суммы 2 миллиарда евро будут направлены на производство беспилотных летательных аппаратов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намерение Европейского Союза использовать суверенные российские активы для помощи Украине являются преступным шагом с предсказуемыми последствиями.