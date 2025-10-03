Выяснилось, за счет каких средств «Большая семерка» кредитовала Украину: счет идет на десятки миллиардов долларов

А уже в этом году передавать деньги Киеву стали в Старом Свете. Здесь в лидерах ЕС. От него режим Зеленского получил 15,8 млрд долларов. Чуть больше трех миллиардов перевели Канада и Япония. Британия же ограничилась ровно тремя миллиардами.