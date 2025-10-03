Наркоторговка в Бразилии заказала убийство сестры из ревности

В Бразилии 22-летняя Габриэла Алвес Брага подозревается в организации убийства своей сестры. Об этом сообщает Radar Amazonico. По версии следствия, девушка заподозрила мужа в измене с 24-летней Алин Тайан де Оливейра Азеведо и решила отомстить.
Полиция установила, что Брага привлекла двух киллеров — Марсио Робсона Кардозу де Соусу и Карлоса Жозе де Сильву Барбозу. Первому она заплатила 2500 реалов (около 38 тысяч рублей), а второму, как отмечают правоохранители, простила долги. Известно, что Брага и ее муж занимались торговлей наркотиками, а Соуса был их постоянным клиентом.
Следствие сообщает, что преступники поджидали жертву у дома. Сидя в машине, они делали вид, что читают книгу «10 требований для входа в рай». Когда Азеведо вышла на улицу с семилетней дочерью, Барбоза выскочил из машины и выстрелил ей в голову. После нападения мужчины скрылись, бросив автомобиль.
Злоумышленников удалось отследить по камерам видеонаблюдения. Соусу задержали в тот же день, а вот Барбоза, как и сама Брага с мужем, пока находятся в розыске. Полиция продолжает их поиски, передает издание.
