Наркоторговка в Бразилии заказала убийство сестры из ревности

Следствие сообщает, что преступники поджидали жертву у дома. Сидя в машине, они делали вид, что читают книгу «10 требований для входа в рай». Когда Азеведо вышла на улицу с семилетней дочерью, Барбоза выскочил из машины и выстрелил ей в голову. После нападения мужчины скрылись, бросив автомобиль.