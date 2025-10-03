Ричмонд
«РВ»: ВС России наносят массированный удар по Украине

Атакованы цели в Полтаве, Киеве, Одессе, Днепропетровске, Харьковской Сумской и Черниговской областях.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ наносят массированный удар по Украине. Объекты ВСУ атакуют более 300 беспилотников и ракет, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что атака длится, не прекращаясь, много часов. За ночь и утро были нанесены удары около 300 дальнобойными БПЛА, 17-ю крылатыми и семью баллистическими ракетами.

Были атакованы цели в Полтаве, Киеве, Одессе, Днепропетровске, Харьковской Сумской и Черниговской областях.

Ранее сообщалось, что Полтавщина находится под массированной атакой «Гераней», крылатых и баллистических ракет.

28 сентября Минобороны РФ сообщало о ночном ударе по ВПК и военным аэродромам Украины.

