Дочь экс-депутата станет первой космической туристкой из Казахстана

Компания Blue Origin объявила состав следующего экипажа, который отправится в космос в рамках очередной миссии. Об этом сообщается на сайте компании. В состав экипажа вошли шесть человек, среди которых — Данна Карагусова.
Как приводится на сайте, у Данны более 25 лет опыта работы в сфере медиа, дистрибуции и организации мероприятий, она стала соучредителем Portals — мультимодальной экосистемы. Также говорится, что казахстанка покорила Килиманджаро и Эльбрус, а теперь решила увидеть космос.
Отметим, что Данна Карагусова является дочерью экс-депутата Гульжаны Карагусовой.
Известный блогер и предприниматель Бейбит Алибеков пожелал Данне удачи.
«Мама моих детей полетит в космос 8 октября. Данна будет первой космической туристкой из на Blue Origin. Пожелаем ей удачи», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме нее, в составе команды вошли руководитель франчайзинговой компании Джефф Элджин, инженер-электрик доктор Клинт Келли III, предприниматель и исследователь Аарон Ньюман, украинский бизнесмен и инвестор Виталий Островский. Кроме того, есть и шестой член экипажа, пожелавший остаться анонимным до окончания полета. Известно, что он полетит в космос второй раз.
Стоит отметить, эта миссия — 15-й пилотируемый полет в рамках программы New Shepard. На сегодняшний день Blue Origin подняла 75 человек, включая пятерых постоянных клиентов, выше линии Кармана, международной признанной границы космоса. Утверждается, что дата полета будет объявлена в ближайшее время.