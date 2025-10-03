Дочь экс-депутата станет первой космической туристкой из Казахстана

Кроме нее, в составе команды вошли руководитель франчайзинговой компании Джефф Элджин, инженер-электрик доктор Клинт Келли III, предприниматель и исследователь Аарон Ньюман, украинский бизнесмен и инвестор Виталий Островский. Кроме того, есть и шестой член экипажа, пожелавший остаться анонимным до окончания полета. Известно, что он полетит в космос второй раз.