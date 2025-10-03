В мэрии Новосибирска назвали причину обвала грунта на улице Адриена Лежена

Проблемы возникли из-за работ, которые были направлены на ремонт теплотрассы.
Специалисты департамента энергетики и жилищного хозяйства Новосибирска во время плановой проверки нашли обрушение грунта и трещины на асфальте около дома по адресу улица Адриена Лежена, 13. Техническому состоянию самого дома ничего не угрожает, сообщили в мэрии областного центра.
Проблемы возникли из-за работ, которые проводила компания «Масстройэлит» по договору с ООО «НТСК» для ремонта теплотрассы. Увидев трещины на асфальте, специалисты департамента сообщили об этом в «НТСК» и потребовали, чтобы они срочно связались с подрядчиком и завершили все работы в течение суток. Нужно устранить разрушения, закрыть и засыпать теплотрассу.
Администрация Дзержинского района и департамент организовали круглосуточный мониторинг ситуации. Специалисты дежурят на месте с 7 утра. Если требования не будут выполнены в указанный срок, мэрия может обратиться в прокуратуру для принятия мер.
