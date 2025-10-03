С 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:
• Ул. Мачуги, 2/б, 7/1, 5/1, 2/1
• Ул. Трамвайная, 2, 2/2, 14, 4, 11, 4/1
• Ул. Строительная, 21
• Ул. Платиновая, 26, 24, 41, 4
• Ул. Ольховая, 39, 19
• Ул. Парусная, 24/1, 24, 17, 12, 14/1, 4, 10/2
• Ул. Троицкая, 65, 56
• Ул. Колхозная, 53/2, 60, 53/1, 51
• Ул. Механическая, 15/1, 15, 25/1, 12, 27
• Ул. Клиническая, 7
• Ул. Димитрова, 68
• Ул. Болотникова 3 пр., 3
• Ул. Осипенко, 5
• Ул. Путевая, 66
• Ул. Ипподромная, 1, 80/1, 49, 4/1
• Ул. Березанская, 88/2
• Ул. Садовая, 120
• Ул. Фабричная, 2.
А с 9:00 до 15:00 без ресурса останутся улицы:
• Ул. 1 Мая, 401, 432
• Ул. Российская, 64/1, 36/1, 70/4, 70, 16, 10, 59, 440, 58
• Ул. Декабристов, 60, 57, 55,
• Ул. Герцена, 174, 172
• Ул. Средняя, 82/7, 88, 90/1, 96, 92/1
• Ул. Троицкая, 30/3.
Краснодарцев 3 октября ждут очередные отключения электроэнергии
Краснодарцев 3 октября ждут очередные отключения электроэнергии. Список улиц, которым они подвергнутся, опубликовала ЕДДС краевого центра.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам: