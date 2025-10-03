Краснодарцев 3 октября ждут очередные отключения электроэнергии

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:



• Ул. Мачуги, 2/б, 7/1, 5/1, 2/1

• Ул. Трамвайная, 2, 2/2, 14, 4, 11, 4/1

• Ул. Строительная, 21

• Ул. Платиновая, 26, 24, 41, 4

• Ул. Ольховая, 39, 19

• Ул. Парусная, 24/1, 24, 17, 12, 14/1, 4, 10/2

• Ул. Троицкая, 65, 56

• Ул. Колхозная, 53/2, 60, 53/1, 51

• Ул. Механическая, 15/1, 15, 25/1, 12, 27

• Ул. Клиническая, 7

• Ул. Димитрова, 68

• Ул. Болотникова 3 пр., 3

• Ул. Осипенко, 5

• Ул. Путевая, 66

• Ул. Ипподромная, 1, 80/1, 49, 4/1

• Ул. Березанская, 88/2

• Ул. Садовая, 120

• Ул. Фабричная, 2.





А с 9:00 до 15:00 без ресурса останутся улицы:



• Ул. 1 Мая, 401, 432

• Ул. Российская, 64/1, 36/1, 70/4, 70, 16, 10, 59, 440, 58

• Ул. Декабристов, 60, 57, 55,

• Ул. Герцена, 174, 172

• Ул. Средняя, 82/7, 88, 90/1, 96, 92/1

• Ул. Троицкая, 30/3.

