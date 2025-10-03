В Намангане состоится IV международный фестиваль меда — что в программе

По данным ведомства, в мероприятии примут участие пчеловоды из более чем 10 стран, мастера со всех регионов республики, международные эксперты, ученые и деятели искусств.
В рамках фестиваля запланированы разные мероприятия с участием специалистов в области пчеловодства.
Программа мероприятия включает медовую ярмарку, научно-практические конференции, B2B-встречи, культурные шоу, чемпионат по приготовлению плова, показ мод и мастер-классы от ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области пчеловодства.
На фестивале также будут проведены конкурсы по ряду номинаций.