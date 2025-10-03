В зону резидентных разрешений вошли новые участки улиц с 3 октября

С 3 октября ряд участков улиц Москвы был включен в зону резидентных разрешений. Все адреса предварительно согласовали с местными депутатами. Подробная информация о включенных улицах и тарифах доступна на Едином транспортном портале.
Эти изменения позволили большему числу жителей столицы получить приоритетную парковку рядом с домом. При этом платить за нее не требуется.
Для того чтобы продолжить пользоваться бесплатной парковкой, местные жители могут оформить резидентное разрешение через портал mos.ru. Разрешение позволяет оставлять автомобиль без оплаты ежедневно с 20:00 до 8:00 в районе проживания или круглосуточно при годовой оплате в размере трех тысяч рублей. Стоимость разрешения не менялась с момента его введения в 2012 году. Процедура оформления занимает шесть рабочих дней.
За почти тринадцать лет работы проект платных парковок в Москве показал множество положительных результатов. В городе исчезла хаотичная парковка, что повысило безопасность и комфорт передвижения пешеходов, водителей общественного транспорта и автомобилистов. Количество нарушений правил остановки и стоянки снизилось на шестьдесят четыре процента, а оборачиваемость парковок увеличилась. Машины экстренных служб стали приезжать на вызовы в два раза быстрее. Благодаря комплексному подходу, включая платные парковки, средняя скорость движения транспорта в столице выросла.
Ранее пять проектов столичного транспорта были признаны лучшими в стране. Недавно в Москве состоялась церемония награждения лауреатов программы «Лучшие социальные проекты России» и премии «Eco Best Award 2025». ГКУ «Организатор перевозок» одержал победу в номинации «Экологические проекты и инициативы». В рамках программы «Лучшие социальные проекты России» Третья международная транспортная конференция была отмечена в номинации «Развитие межнационального сотрудничества». Проект «Мосгортранса» под названием «Поставка электробусов улучшенной комплектации» получил награду премии «Eco Best Award 2025» в качестве лучшей сервисной компании.