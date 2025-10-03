В зону резидентных разрешений вошли новые участки улиц с 3 октября

Для того чтобы продолжить пользоваться бесплатной парковкой, местные жители могут оформить резидентное разрешение через портал mos.ru. Разрешение позволяет оставлять автомобиль без оплаты ежедневно с 20:00 до 8:00 в районе проживания или круглосуточно при годовой оплате в размере трех тысяч рублей. Стоимость разрешения не менялась с момента его введения в 2012 году. Процедура оформления занимает шесть рабочих дней.