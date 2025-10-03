Власти Перми объяснили вырубку вековых сосен в лесу у ДКЖ

«Сотрудники управления по экологии и природопользования в ходе обследования участка выявили 14 старовозрастных, аварийных деревьев 6 категории состояния и выдали ОАО “РЖД” разрешение на вырубку деревьев. Это деревья со структурными изъянами, способными привести к падению всего дерева или его части, вывернутая корневая система, наличие дупел», — пояснили в городской администрации сайту perm.aif.ru.