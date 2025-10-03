Власти Перми объяснили вырубку вековых сосен в лесу у ДКЖ

Вырубку вековых сосен в лесу у ДКЖ объяснили в администрации Перми сайту perm.aif.ru.
Жители ближайших домов пожаловались сайту perm.aif.ru, что в Балатово неизвестные рубят деревья. Рабочие отказались показывать жильцам какие-либо документы и разрешения. После угрозы вызвать на место полицию вырубщики поспешили покинуть территорию.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию об инциденте в администрации Перми. Власти пояснили, что вырубка происходила на участке в собственности ОАО «РЖД». Снос зелёных насаждений был аргументирован возрастом и аварийным состоянием сосен.
«Сотрудники управления по экологии и природопользования в ходе обследования участка выявили 14 старовозрастных, аварийных деревьев 6 категории состояния и выдали ОАО “РЖД” разрешение на вырубку деревьев. Это деревья со структурными изъянами, способными привести к падению всего дерева или его части, вывернутая корневая система, наличие дупел», — пояснили в городской администрации сайту perm.aif.ru.
После вырубки компания в течение года должна высадить новые деревья на участке.